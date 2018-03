Bischöfe halten ihre Osterpredigten: Kinder suchen Ostereier

01.04.2018 Köln. Ostern ist das wichtigste Fest der Christen. Viele Gläubige besuchen Gottesdienste. Kinder freuen sich besonders auf die bunten Eier, die der Osterhase versteckt hat.

In festlichen Gottesdiensten halten hohe Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche in Nordrhein-Westfalen am heutigen Ostersonntag ihre Osterpredigten. Dabei sprechen sie oft soziale und gesellschaftspolitische Probleme an. Angesichts vieler Konflikte in der Welt dürfte der Wunsch nach Frieden eines der zentralen Themen sein. Im Kölner Dom will Kardinal Rainer Maria Woelki predigen, der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, soll in Wesel sprechen. Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck wollte am Samstagabend in der Osternacht predigen.

Ostern ist für Christen das wichtigste Fest des Kirchenjahres. Sie feiern die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Darum sind die Gottesdienste dann traditionell gut besucht. Kinder freuen sich am Ostersonntag darauf, bunte Eier zu suchen. (dpa)