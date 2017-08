Sammlerstücke nach der Insolvenz

Bonn. Am Mittwoch kommen die Gläubiger der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin zusammen, um über den Verkauf des Unternehmens zu beraten. Währenddessen machen ehemalige Fluggäste auf Ebay schon ihre eigenen Geschäfte.

Von Charlotte Pekel, 22.08.2017

500 Euro für ein kleines Schokoladenherz von Lindt? Was eigentlich nach einem schlechten Scherz klingt, ist auf dem Verkaufsportal Ebay seit ein paar Tagen zumindest fast ein ernst gemeintes Angebot. Bei dem Schokoherz handelt es sich laut dem Anbieter um ein ganz besonderes Stück: Es ist eines der kleinen, rot verpackten Lindt-Schokoherzen, die die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin im Anschluss an ihre Flüge an ihre Passagiere verteilt hat.

Wirklich ernst gemeint kann das Angebot von 500 Euro für das sogenannte "Sammlerstück" wohl kaum sein. Allerdings ist der Anbieter damit nicht allein. Mittlerweile bieten mindestens ein Dutzend Verkäufer ihre schokoladigen Mitbringsel aus dem Flugzeug für Preise zwischen einem und 500 Euro an.

In seiner Artikelbeschreibung vermutet der Anbieter des teuersten Air-Berlin-Schokoherzen, dass "diese spendable Geste" wohl kaum "zur Insolvenz des Unternehmens führte", daher sei es "ein schönes Andenken an die ehemals liebste Fluggesellschaft der Berliner und vieler weiterer, treuer Kunden." Optimistisch mutmaßt der Verkäufer, dass das Schokoherz "sicherlich in den nächsten Jahren noch an Wert gewinnen" wird und "somit eine tolle Alternative zu Bitcoin oder Aktien der Deutschen Bank" sei.

Foto: Screenshot/GA/Ebay

Aber nicht nur Schokoladenherzen von Air Berlin werden auf Ebay angeboten. Andere Verkäufer bieten Kugelschreiber, Schlüsselbänder und sogar die kleinen weißen Tüten, die Fluggäste bei Übelkeit erhalten, für Summen bis zu 15 Euro an. Von nur einem Artikel wird das berüchtigte Schokoherz bislang preislich übertroffen: Ein Flugzeugtrolley von Air Berlin kann für ganze 545 Euro erstanden werden.