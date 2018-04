Bis zu 24 Grad am Wochenende: "Fast schon sommerlich warm"

06.04.2018 Essen. Sie schützt und könnte am Wochenende nach langer Winterpause mal wieder zum Einsatz kommen: Sonnencreme. Der Deutsche Wetterdienst rät jedenfalls dazu. "Die Sonne steht schon hoch", sagt der Essener DWD-Meteorologe Malte Witt. "Sehr, sehr sonnig" werde es am Freitag bei bis zu 18 Grad. Am Samstag könnten die Temperaturen am Rhein dann sogar 24 Grad erreichen. Trotz der ein oder anderen Schleierwolke soll es "ein ziemlich schöner Tag" werden. Sonntag auch, trotz ein paar Wolkenfeldern. Für die Jahreszeit zu warm? Nein. "Es kommt durchaus regelmäßig vor, dass es im April fast schon sommerlich warm wird", sagt der Experte. Auch zum Wochenanfang bleibt es mild bei bis zu 20 Grad. Regnen soll es erst Dienstag oder Mittwoch wieder.