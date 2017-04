Unfall in Gauteng

Johannesburg. Ein Zusammenstoß von Lastwagen und Kleinbus kostete 20 Schüler in dem Kleinbus das Leben. Der tragische Unfall ereignete sich am Freitag in der Provinz Gauteng in Südafrika.

21.04.2017

Bei einem Busunglück in Südafrika sind nach vorläufigen Angaben der Behörden bis zu 20 Schüler ums Leben gekommen. Örtlichen Medienberichten zufolge war der Kleinbus in der Provinz Gauteng mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Das Fahrzeug habe daraufhin Feuer gefangen, twitterte der Regierungsbeamte Panzaya Lesufi. (dpa)