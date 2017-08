Belag beschädigt

10.08.2017 Köln/Bonn. Am Flughafen Köln/Bonn landen am Donnerstagnachmittag für etwa drei Stunden keine Flugzeuge. Grund dafür sind Ausbesserungsarbeiten am Fahrbahnbelag.

In der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr können auf dem Flughafen Köln/Bonn keine Flugzeuge landen, wie der Airport am Nachmittag mitteilte. "An der großen Start- und Landebahn wurden am Vormittag Schäden am Belag festgestellt, die akut behoben werden müssen", so Flughafensprecher Walter Römer. Die Beschädigungen am Startbahnkopf, dem Punkt, an dem die Flugzeuge bei der Landung aufsetzen, seien bei einer routinemäßigen Kontrolle aufgefallen, erklärte er.

Alle sechs Stunden würden die Rollbahnen laut dem Sprecher von Flughafenmitarbeitern abgefahren und überprüft. Bei der Inspektion am Donnerstagvormittag hätten die Arbeiter dann festgestellt, das sich aus der vier Millimeter dicken Schutzschicht der Bahn kleine Teile des asphaltähnlichen Belags gelöst hätten.

Von den kurzfritigen Sanierungsarbeiten sind 24 Ankünfte betroffen. Bei diesen Flügen sei nach Angaben des Flughafens mit Verspätungen und Annulierungen zu rechnen - bis zum jetzigen Zeitpunkt sind zwei Umläufe von Zürich und Hamburg abgesagt worden. Flugreisende sollten sich bei ihren Airlines informieren, rät Römer.

Starts am Flughafen Köln/Bonn sind von den Arbeiten nicht betroffen.

Weitere Berichterstattung folgt. (dpa)