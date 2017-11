Biobauer verklagt Nachbarn wegen Pestizidresten auf Feld

28.11.2017 Hamm. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm verhandelt heute an über die Schadenersatzklage eines Biobauern gegen seine konventionell wirtschaftenden Nachbarn. Der Mann aus dem ostwestfälischen Lichtenau verlangt nach Angaben des OLG von drei Bauern mehrere Zehntausend Euro Schadenersatz sowie rund 6600 Euro für Kontrolluntersuchungen. Das Gericht entscheidet in zweiter Instanz.

Der Landwirt wirft seinen Nachbarn vor, ein Pflanzenschutzmittel auf ihren Flächen nicht sachgerecht gespritzt zu haben. Sein Acker grenzt an diese Flächen an. In der Folge habe der Bauer angepflanzten Sellerie nicht als Bioware verkaufen können. Denn darin sei ein Pestizidrückstand gefunden worden. Der Wirkstoff sei in dem von den Bauern verwendeten Pflanzenschutzmittel enthalten gewesen.

Das Landgericht Paderborn hatte die Klage in erster Instanz abgewiesen. Die Richter sahen es als nicht erwiesen an, dass für die Rückstände des Wirkstoffs in den Produkten des Biobauern jene drei Nachbarn verantwortlich waren. Nach Angaben eines OLG-Sprechers könnte am Dienstag bereits ein Urteil fallen. (dpa)