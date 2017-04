04.04.2017 Rom. Die Royals aus London kamen nicht mit leeren Händen. Sie schenkten dem Pontifex mit Produkten aus eigener Herstellung. Der Besuch im Vatikan ist eine Station der mehrtägigen Europareise der beiden Briten.

Prinz Charles und seine Frau Camilla haben erstmals Papst Franziskus getroffen und ihm einen Korb mit Bioprodukten überreicht. Das Oberhaupt der Katholiken empfing das royale Paar am Dienstag im Vatikan zu einer etwa 30 Minuten langen Privataudienz.

Der britische Thronfolger überreichte dem 80-jährigen Argentinier einen großen Präsentkorb mit Produkten seines Landsitzes in Highgrove. "Es ist schwierig, einem Papst ein Geschenk zu machen", sagte Charles laut Radio Vatikan. "Vielleicht können Sie oder jemand anderes das gebrauchen. Es sind alles Dinge, die wir selbst hergestellt haben." Und Camilla: "Es ist alles sehr gut."

Der Papst und der "grüne Prinz" Charles teilen ihr Engagement für den Umweltschutz. Franziskus hat dem Thema auch ein Lehrschreiben, die Enzyklika "Laudato Si", gewidmet. Der Inhalt des Korbs sei auch für Bedürftige und Obdachlose gedacht, teilte das Büro des Prinzen mit. Das Thema Naturschutz habe oben auf der Agenda des Treffens gestanden.

Der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall - so die offiziellen Titel von Charles (68) und Camilla (69) - waren schon einmal gemeinsam im Vatikan: 2009 trafen sie Benedikt XVI. Charles war auch schon 1985 bei Johannes Paul II. - allerdings noch mit seiner damaligen Frau, Prinzessin Diana. Camilla kam dieses Mal ganz in Cremefarben - bei ihrem Besuch bei Benedikt war sie ganz in Schwarz gehüllt. Franziskus hatte im Jahr 2014 schon Charles' Mutter Queen Elizabeth II. und ihren Ehemann Prinz Philip getroffen.

Der Besuch beim Papst ist Teil einer mehrtägigen Europa-Tour durch Rumänien, Italien und Österreich des königlichen Paares. Diesen Mittwoch reisen Charles und Camilla von Rom aus weiter nach Wien. (dpa)