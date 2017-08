"Bild": Lebenspartner soll Frau in Detmold umgebracht haben

Nach einer Bluttat in Detmold sichern Experten der Polizei Spuren am Tatort.

11.08.2017 Detmold. Nach der Gewalttat an einer jungen Mutter in Detmold steht der Lebenspartner unter Tatverdacht. Er soll die 30-Jährige umgebracht und sich anschließend selbst schwer verletzt haben, berichtete am Freitag die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Detmold. Die Ermittler gehen demnach von einer Beziehungstat aus. Die Frau habe sich von ihrem Partner trennen wollen.

Eine Freundin habe die Leiche und den schwer verletzten Mann am Donnerstagmorgen in der Wohnung gefunden. Die kleine Tochter sei unverletzt gewesen. Eine Obduktion der Leiche soll jetzt weitere Klarheit bringen. Der Mann war zunächst nicht vernehmungsfähig.

Die Staatsanwaltschaft war für eine Bestätigung zunächst nicht zu erreichen. Die Polizei Bielefeld will erst im Laufe des Tages Angaben zum Tathergang machen. (dpa)