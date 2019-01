Achberg. Viele Videos, die im Netz viral gehen, sind zufällig entstanden. Auch die Fußballer des SV Achberg hatten ihren Internet-Ruhm nicht geplant. Ein Video ihres Bierautomaten aus Schnee hat inzwischen mehr als eine Million Aufrufe.

Von Nathalie Dreschke, 17.01.2019

Ursprünglich wollten die Fußballer des SV Achberg eine Bobbahn für ihre Kinder bauen. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Vermutlich wollten die Männer selber Spaß an ihrer Kreation haben. Denn anstatt ihren Kindern beim Rutschen zuzusehen, funktionierten die Fußballer die Bobbahn kurzerhand in einen Bierautomaten um. Die Erfinder haben dabei an alles gedacht: ein Ausgabefach für das Bier, Auswahlknöpfe für die Biersorte und das Wichtigste: einen Schlitz für das Geld.

Stolz auf die Kreation filmten die Fußballer, wie sie Bier aus ihrem eigenen Automaten holen und verschickten es in ihre WhatsApp-Gruppe, wie Timo Wiesner, einer der Protagonisten im Video, dem Nachrichtenportal schwäbische.de mitteilte. Ab dem Moment wurde das Video zu einem Selbstläufer, die Dynamik der sozialen Medien und die "Teilen"-Funktion führten dazu, dass innerhalb kürzester Zeit mehr als eine Million Menschen sich das Video des Bierautomaten ansah. Auch der bayrische Komiker "Addnfahrer", der knapp 300.000 Abonnenten hat, verbreitete das Video weiter im Netz.

Auch wenn der Bierautomat nicht vollständig ohne menschliche Hilfe funktioniert, da die Bierflasche von oben angestoßen werden muss, ist das Netz von der Idee begeistert. Wie auf dem Video zu erkennen ist, scheinen auch die Kinder nicht traurig über die Umfunktionierung ihrer Bobbahn zu sein. In Bonn und der Region stehen die Chancen auf einen Bierautomaten aus Schnee allerdings schlecht. Obwohl die Temperaturen in den kommenden Tagen sinken, kündigt der Wetterdienst keinen Schnee an. Da muss wohl weiterhin der heimische Kühlschrank die Bierflasche bereitstellen.