Beziehungsdrama vor Gericht: Ehemann ersticht Vorgänger

22.08.2017 Dortmund. Zwei einander verhasste Männer treffen zufällig aufeinander. Jetzt ist einer tot, der andere steht vor Gericht.

Ein tödliches Beziehungsdrama beschäftigt von heute an das Dortmunder Schwurgericht. Angeklagt ist ein 42 Jahre alter Mann aus Hamm in Westfalen. Er soll am 4. März 2017 den Ex-Mann seiner Ehefrau auf offener Straße erstochen haben. Laut Anklage hatte es vor der tödlichen Bluttat immer wieder Streit gegeben. Am Tattag soll das spätere Opfer mit seinem Sohn auf dem Weg zur Polizeiwache gewesen sein, um Anzeige gegen den Angeklagten zu erstatten. Dabei soll es zu einem zufälligen Aufeinandertreffen gekommen sein. Die Anklage lautet auf Totschlag. (dpa)