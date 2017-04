Chancengleichheit

26.04.2017 Washington. Frauen haben immer noch schlechtere Bildungschancen als Männer. Popstar Beyoncé will das ändern.

US-Sängerin Beyoncé (35) will junge Frauen mit einem eigenen Stipendienprogramm fördern. Die "Formation Scholars awards" sollen im akademischen Jahr 2017/2018 an Studentinnen aus den Fachrichtungen Kunst, Musik, Literatur und Afroamerikanische Studien an vier verschiedenen Universitäten vergeben werden, heißt es auf ihrer Homepage.

Das Programm richte sich an Frauen, die kreativ und mutig seien und keine Angst hätten, "über den Tellerrand zu schauen". Eine der vier Universitäten, das Spelman College in Atlanta, gab bereits Details bekannt: Mithilfe von Beyoncés Programm werde dort eine Studentin einmalig ein Stipendium von 25 000 Dollar erhalten, heißt es auf der Uni-Homepage.

Mit ihrem Förderprogramm will die Sängerin eigenen Angaben zufolge ihr letztes Album "Lemonade" feiern, das im Februar mit einem Grammy ausgezeichnet worden war. (dpa)