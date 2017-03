Anruf eines Superstars

Houston. Ebony Banks letzter Wunsch ist es, ihr großes Idol Beyoncé zu treffen. Die High School Schülerin musste aufgrund ihrer Krebserkrankung die meiste Zeit im Krankenhaus verbringen. Beyoncé überraschte ihren Fan mit einem Videoanruf.

Von Nathalie Dreschke, 23.03.2017

#EBOBMEETSBEYONCE ("Ebob trifft Beyoncé) ist der Hashtag, der Ebony Banks, genannt Ebob, ihren letzten Wunsch erfüllt hat. Freunde der krebskranken Schülerin starteten einen Aufruf in verschiedenen sozialen Netzwerken, in der Hoffnung, so die Aufmerksamkeit des Superstars zu kriegen. Mit Erfolg: Mittwoch überraschte Beyoncé Ebob mit einem Videoanruf. Mit einem "Ich Liebe Dich" beendete die Popsängerin das Gespräch, wie ein Video zeigt, das seit Donnerstag im Internet kursiert.

Ebonys Schule organisierte zuvor eine Abschlussfeier in der Klinik, da sie die meiste Zeit des Schuljahres an das Krankenhausbett gefesselt war. Die Feier war aber bestimmt nur das zweitschönste Geschenk das Ebony bekommen hat.