Trier. Mit einem Ganzkörperkostüm und einer Waffe hat ein Mann in Trier viele Bürger verängstigt. Die Polizei leitete nach zahlreichen hilfesuchenden Anrufen einen Großeinsatz ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2017

Superhelden retten die Welt. Zumindest in Filmen ist es so. In Trier hat ein Superheld nun aber für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. "Eine Person in einem 'Spiderman'-ähnlichen Ganzkörperkostüm", so berichtet die Polizei, hat am Sonntagnachmittag für Angst und Schrecken in der Fußgängerzone in Trier gesorgt. Mehrere verängstigte Bürger wandten sich demnach hilfesuchend an die Polizei. Dass die Person noch eine Waffe bei sich trug, ließ viele wohl das Schlimmste befürchten.

Die Polizei leitete schließlich einen Großeinsatz ein, mit mehreren Streifenwagen wurde nach dem Superhelden gefahndet. Der Verkleidete, der ein Kostüm der Marvel-Figur "Deadpool" trug, konnte kurze Zeit später in der Innenstadt von den wahren Verbrecherjägern gestellt werden.

Eine wirkliche Gefahr ging von dem 39-Jährigen letztlich nicht aus. Bei der Waffe handelte es sich um eine Spielzeugpistole, die von den Beamten sichergestellt wurde. Nach Angaben der Polizei wollte der Trierer testen, wie das Kostüm in die Öffentlichkeit ankommt. Folgenlos blieb die Aktion dennoch nicht: Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.