Bewaffnete Räuber überfallen Kiosk in Ratingen

25.07.2017 Ratingen. Zwei bewaffnete Räuber haben einen Kiosk in Ratingen (Kreis Mettmann) überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der 62 Jahre alte Inhaber am Montagnachmittag, wie einer der Täter durch ein Fenster in den Laden klettern wollte. Nachdem der Besitzer den mit einem Messer bewaffneten Räuber zurückgedrängt hatte, kam der zweite Täter mit einer Pistole in der Hand in das Geschäft. Er bedrohte den 62-Jährigen mit der Schusswaffe. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute - Geld und Zigaretten - aus dem Laden. Die Polizei suchte die beiden Räuber und zwei weitere Personen, die vor dem Kiosk gewartet hatten, zunächst ohne Erfolg.