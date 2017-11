Ein Toter auf A3 bei Ratingen

Bei dem Unfall in Ratingen kam eine Person ums Leben.

16.11.2017 Düsseldorf. Schwerer Unfall auf der Autobahn 3 bei Ratingen. Zwei Lastwagen und fünf Pkw kollidieren, ein Mensch stirbt. Unter den Verletzten: der Beueler Badminton-Spieler Erik Meijs.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Ratingen ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Im morgendlichen Berufsverkehr waren vor dem Autobahnkreuz Breitscheid zwei Lastwagen und fünf Pkw ineinander gekracht. Drei Personenwagen wurden komplett zerstört, wie Feuerwehr und Polizei berichteten. "Das ist schon ein Einsatz, der vom Ausmaß her über das Alltägliche hinausgeht", sagte Feuerwehrsprecher Jan Neumann. Über den Ablauf der Kollision gab es zunächst keine Informationen.

Zwei eingeklemmte Personen mussten mit schwerem Gerät aus den Fahrzeugen befreit werden. Die A3 in Richtung Oberhausen wurde zwischen der Anschlussstelle Ratingen-Ost und dem Kreuz Breitscheid für die Bergungsarbeiten und die Ermittlungen zur Unfallursache zunächst bis zum frühen Nachmittag gesperrt.

Meijs unter den Opfern

Nach Abgaben des 1. BC Beuel ist der Spitzenspieler der ersten Bundesliga-Badminton-Mannschaft, der gebürtige Niederländer Erik Meijs, in den schweren Verkehrsunfall verwickelt. Der 26-Jährige war am Morgen von seinem Wohnort Beuel auf dem Weg zum Badminton-Stützpunkt in Mülheim, wo der Einzel-Spezialist regelmäßig trainiert.

Meijs ist einer der beiden Personen, die von der Feuerwehr mit speziellen Bergungswerkzeugen aus dem völlig demolierten roten Kleinwagen befreit werden musste. Laut Vereinssprecher ist der Niederländer nach Essen in eine Klinik gebracht worden. Seine schwangere Freundin und Mitglieder des Vereins haben sich sofort nach Bekanntwerden auf den Weg nach Essen gemacht.

Foto: MLH Der Beueler Badminton-Spieler Erik Meijs

Videokontrollen gegen Gaffer

Der Polizei und den Rettungskräften bot sich ein Bild des Schreckens. Mindestens zwei der an dem Unfall beteiligten Personenwagen wurden durch die Wucht des Aufpralls komplett zusammengedrückt. Drei Menschen erlitten nach ersten Angaben leichte Verletzungen.

Angesichts des Ausmaßes des Unfalls waren die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit vier Löschzügen und einem sogenannten ABC-Zug an, weil auch ein Tanklastzug an der Kollision beteiligt war. Dazu waren 15 Rettungsfahrzeuge und zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei führte auf der Mittelleitplanke Videokontrollen der Gegenfahrbahn durch, um mögliche "Gaffer" zu ermitteln. Die Unfallstelle wurde zudem mit mobilen Sichtblenden abgeschirmt. (dpa, Bärbel Dähling)