SRI LANKA. Zu tief ins Glas geschaut und wenig später Pächter eines Hotels: Diese kuriose Geschichte erlebte ein britisches Ehepaar in den Flitterwochen in Sri Lanka.

Ein im Netz gern zitierter Satz lautet: "Keine gute Geschichte beginnt mit 'Wir aßen einen Salat'..." Unter diesem Leitsatz könnte auch die Erfahrung eines britischen Ehepaars stehen. Wie die "Daily Mail" berichtet, schauten Gina Lyons und Mark Lee in ihren Flitterwochen in Sri Lanka nämlich so tief ins Glas, dass sie nach dem Rausch stolze - na ja, zumindest wieder halbwegs nüchterne - Pächter des kompletten Hotels waren, in dem sie gerade ihren kürzlich geschlossenen Bund fürs Leben feierten.

Die Spontanpacht passierte direkt am ersten Abend des Urlaubs. Demnach lernten die Vermählten einen der Barkeeper des Hotels kennen und leerten mit ihm am Strand mehrere Flaschen Rum. Jener Barkeeper erzählte dann auch, dass der Pachtvertrag des Hotels vor dem Auslaufen stehe.

Zwölf Gläser später war die Zukunft der Unterkunft gesichert: Die 33-Jährige und ihr 35 Jahre alter Ehemann, die bis dahin in einer kleinen Wohnung in London lebten, investierten 43.000 Pfund (etwa 49.000 Euro) und schlossen einen Pachtvertrag für die kommenden drei Jahre ab. "Wir dachten, das sei eine brillante Idee - weil wir so betrunken waren", erzählte Gina Lyons der "Daily Mail".

Auch im nüchternen Zustand blieben sie und ihr Ehemann bei dieser Einschätzung: Sie zogen ihren Entschluss durch und führen seit 1. Juli offiziell das Hotel.