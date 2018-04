Betrunkener verursacht Autounfall mit Schwerverletzten

06.04.2018 Unna. Ein betrunkener Autofahrer hat einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. Der 57-Jährige nahm Zeugen zufolge einem entgegenkommenden Auto in Unna beim Linksabbiegen die Vorfahrt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der 36 Jahre alte Fahrer und seine 23 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Auch der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dem 57-Jährigen wurde neben einer Blutprobe auch sein Führerschein abgenommen, hieß es in der Mitteilung.