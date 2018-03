Betrunkener irrt sich im Haus und bricht ein

18.03.2018 Lippe. Ein Betrunkener hat einer 33-jährigen Frau in Lage bei Detmold einen gewaltigen Schrecken eingejagt. Die Frau sei in der Nacht von Geräuschen wach geworden und habe bemerkt, dass sich ein fremder Mann in ihrem Haus aufhielt, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag in Lippe. Sie rief die Polizei und flüchtete aus dem Haus. Dabei sah sie, wie der Mann ebenfalls das Haus verließ und im übernächsten Haus verschwand.

Dort entdeckte die Polizei einen betrunkenen 22-Jährigen, der sich, wie sich herausstellte, zunächst in der Haustür geirrt und kurzerhand eine Scheibe eingeschlagen hatte, als der Schlüssel nicht passte. Erst im ersten Stock hatte er sein Versehen bemerkt und sich dann in sein eigenes Heim begeben. Ein Strafverfahren wurde trotzdem gegen ihn eingeleitet. (dpa)