Betrunkener geht mit Kettensäge auf geparkte Autos los

19.08.2017 Arnsberg. Mit einer Kettensäge hat ein betrunkener Mann auf dem Parkplatz einer Gaststätte zwei Autos beschädigt. Der 48-Jährige soll aus Wut gehandelt haben, worüber genau er sich geärgert hatte, blieb nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Der Mann habe die beiden Wagen zunächst mit der Kettensäge angegriffen und sie dann mit Flaschen und Holzteilen beworfen. Der Vorfall passierte am Freitagabend in Arnsberg im Hochsauerland in Nordrhein-Westfalen. Über die Schäden teilte die Polizei am Samstag zunächst nichts mit. Gegen den 48-Jährigen werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.