Betrunkener bedroht Menschen am Bahnhof mit Machete

03.05.2018 Münster. Ein Betrunkener hat am Bahnhof in Münster mit einer Machete einen Reisenden sowie eine Bahnmitarbeiterin bedroht. Der 31-Jährige war am Donnerstagmorgen nach Polizeiangaben mit einem sogenannten Ninja Schwert mit 30 Zentimeter langer Klinge auf einen unbekannten Reisenden auf dem Bahnsteig zugegangen und hatte ihn gezwungen, die Machete festzuhalten. Als er bemerkte, dass eine Bahnmitarbeiterin mit ihrem Handy die Polizei alarmierte, kam er mit dem Messer auf sie zu, entriss ihr das Handy und flüchtete schließlich über die Gleise. Die Polizei konnte ihn schließlich hinter dem Bahnhof festnehmen. Ein Atemalkoholtest habe dabei einen Wert von über drei Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Für ihre weiteren Ermittlungen sucht sie noch Zeugen - auch den zuerst bedrohten Mann, der den Bahnhof beim Eintreffen der Polizei bereits verlassen hatte.