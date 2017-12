Betrunkener baut Unfall und irrt durch die Nacht

23.12.2017 Drolshagen. Ein betrunkener Autofahrer hat in Drolshagen-Halbhusten einen Unfall gebaut und ist dann stundenlang durch die Nacht geirrt. Laut Polizei war der 31-Jährige in der Nacht zum Samstag unterwegs in seinen Wohnort Reichshof. Dabei überschlug er sich mit seinem Wagen. Der 31-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und irrte dann rund drei Kilometer umher. Stunden später entdeckte ein Zeuge den Mann im Nachbarort und verständigte die Polizei. Am Auto entstand Totalschaden. Den 31-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen mehrerer Verkehrsstraftaten.