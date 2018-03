Betrunkener Radfahrer prallt gegen Ampelmast

27.03.2018 Hemer. Ein betrunkener Radfahrer ist in Hemer im Märkischen Kreis gegen einen Ampelmast geprallt und schwer verletzt worden. Der 64-Jährige war am Montagabend mit seinem Elektrorad ohne Fahrradhelm unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als er eine Straße überquert hatte und rechts an einer Ampel vorbeifahren wollte, stieß er demnach gegen den Mast und stürzte zu Boden. Er erlitt Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest bei dem Mann fiel positiv aus.