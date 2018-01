Betrunkener Lkw-Fahrer stürzt bei Kontrolle aus Führerhaus

24.01.2018 Dortmund. Offensichtlich betrunken ist ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer bei einer Polizeikontrolle aus dem Führerhaus gefallen. Zuvor war der Mann mit seinem Lastwagen am Mittwoch in Schlangenlinien auf der Autobahn 2 bei Dortmund unterwegs, wie die Polizei mitteilte. "Die Fahrweise des Sattelzuges bestach vor allem durch Tempowechsel, das halbseitige Nutzen des Seitenstreifens und das Abkommen vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen der Autobahn", schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Dabei sei der Auflieger von rechts nach links geschwankt.

Bei der anschließenden Kontrolle habe der 54-Jährige deutlich motorische Schwierigkeiten gehabt und konnte nur mit Schwierigkeiten den Motor stoppen. Ein Beamter habe sogar in das Führerhaus klettern müssen, um den Schlüssel in die richtige Position zu drehen. Als der Fahrer aus dem Führerhaus steigen sollte, stürzte er auf den Boden. Der Mann verletzte sich leicht, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Anschließend soll der 54-Jährige die Beamten noch aggressiv angegangen sein. Diese brachten ihn in die Ausnüchterungszelle und kassierten den Führerschein. (dpa)