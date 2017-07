Betrunkener Fahrgast schlägt Taxifahrer

31.07.2017 Bielefeld. Ein betrunkener Fahrgast hat in Bielefeld auf einen Taxifahrer eingeschlagen, weil der an einer Baustelle langsam fuhr. Der 32 Jahre alte Täter habe am Sonntagmorgen zunächst die geringe Geschwindigkeit beklagt und gedroht, nicht zu zahlen, teilte die Polizei am Montag mit. Als der gleichaltrige Taxifahrer daraufhin stoppte, bekam er einen Schlag ins Gesicht. Der alkoholisierte Mann habe zunächst flüchten können, sei jedoch nach Zeugenhinweisen von der Polizei in einem Getreidefeld gestellt worden.