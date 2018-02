Polizeieinsatz in Dortmund

18.02.2018 Dortmund. Ein Autofahrer in Dortmund hat zuerst mehrere Fahrzeuge gerammt und ist anschließend vor seinem Steuer eingeschlafen. Der Polizei gelang es kaum, des 24-Jährigen zu wecken.

Ein betrunkener Autofahrer ist in Lünen bei Dortmund in drei geparkte Wagen gekracht - und dann am Steuer eingeschlafen. Den Polizisten sei es am Unfallort mit Rufen und Klopfen nicht gelungen, den 24-Jährigen in seinem Auto zu wecken, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.

Demnach schlugen sie die Scheibe ein und zogen den Mann aus seinem Wagen, um ihn zu begutachten. Er war unverletzt. Der Geweckte habe angegeben, nur ein wenig Kräuterschnaps getrunken zu haben. Die Polizisten vermuteten auch Drogenkonsum.

Der 24-Jährige habe die Beamten angepöbelt und mit Klagen gedroht. Ihm wurden auf der Wache Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto kam nach dem Unfall am Samstag mit Totalschaden auf einen Abschlepper. (dpa)