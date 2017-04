Betrunkener Autofahrer rast mit Tempo 140 durch Köln

13.04.2017 Köln. Er fegte mit Tempo 140 durch die Stadt: Die Polizei hat in Köln einen betrunkenen Raser geschnappt. Erlaubt waren 70 Stundenkilometer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,6 Promille. Nach seiner Spritztour in der Nacht habe der 22-Jährige den Beamten zudem einen gefälschten Führerschein vorgelegt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit und Geschwindigkeitsüberschreitung ein.