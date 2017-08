Betrunkener Autofahrer mit geladener Schusswaffe unterwegs

03.08.2017 Hamm. Eine geladene Schusswaffe, Munition und drei Messer hat die Polizei bei einem betrunkenen Autofahrer in Hamm gefunden. Der 24-Jährige sei zuvor durch ein riskantes Überholmanöver aufgefallen und von einem Streifenwagen gestoppt worden, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Der Mann habe während der Fahrt am Mittwochabend unter Alkoholeinfluss gestanden und keinen Führerschein besessen. Die Polizei stellte die Waffen sicher und nahm dem 24-Jährigen für einen Bluttest mit auf die Wache. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.