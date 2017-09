Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall in Kleingärten

09.09.2017 Krefeld. Ein betrunkener Autofahrer hat nach einem Unfall in Krefeld zu Fuß die Flucht in eine Kleingartenanlage angetreten. Der 31-Jährige sei in der Nacht zu Samstag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er unter anderem eine Straßenlaterne und ein Verkehrszeichen beschädigt. Als er das Blaulicht der Polizei bemerkte, sei er in die Kleingartenanlage geflüchtet und habe sich in einem Gebüsch versteckt. Beamte nahmen ihn fest. Den Angaben zufolge war er nicht nur alkoholisiert, sondern auch nicht im Besitz eines Führerscheins. Zudem sei eine geringe Menge Marihuana bei ihm gefunden worden.