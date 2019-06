Den Arm zu weit herausgehalten

25.06.2019 Zülpich. Ein betrunkener Anhalter hat sich in Zülpich am Arm verletzt, nachdem ihn ein 53-Jähriger mit dem Außenspiegel seines Autos gestreift und verletzt hatte. Nach ambulanter Behandlung konnte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen.

Ein 20-jähriger Tramper ist an einer Bundesstraße in Zülpich verletzt worden - möglicherweise, weil er den Arm zu weit in Richtung Straße ausgestreckt hatte.

Wie die Polizei mitteilte, war der angetrunkene Tramper am Samstagabend mit ausgestrecktem Arm am Straßenrand in Richtung Zülpich gelaufen. Ein vorbeifahrender 53-jähriger Autofahrer habe die Hand des Trampers mit dem Außenspiegel seines Fahrzeuges berührt.

Der 20-Jährige soll sich dabei laut Polizei an der Hand verletzt haben. Nach ambulanter Behandlung konnte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen. Der Tramper hatte laut Polizei 2,2 Promille im Blut. (dpa)