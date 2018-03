Betrunkener 19-Jähriger mit gestohlenem Trecker unterwegs

06.03.2018 Paderborn. Mit einem gestohlenen Traktor ist ein betrunkener 19-Jähriger von der Polizei bei Paderborn erwischt worden. Ebenfalls im Führerhaus saß ein 37-Jähriger, der als Anhalter unterwegs war und sich das Geld fürs Taxi sparen wollte, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Als die Polizisten den in Schlangenlinien fahrenden Trecker am frühen Freitagmorgen stoppten, stellte sich schnell heraus, dass der 19-Jährige nicht nur betrunken war, sondern auch keinen Führerschein besitzt. Weil er zudem ein verbotenes Messer bei sich hatte, wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet.