Eine Polizeiabsperrung an einer Straße.

17.09.2017 Borgentreich. Ausgerechnet einen Streifenwagen hat ein betrunkener 62-jähriger Autofahrer am Wochenende auf einer Bundesstraße in Ostwestfalen überholt. Weil er dabei Sperrflächen überfuhr, hielten ihn die Beamten bei Borgentreich an. Er habe unter Alkoholeinfluss gestanden, teilte die Polizei Höxter mit. Nach einer Blutprobe wurde daher sein Führerschein einkassiert.