Ein Glühwein zu viel

Siegen. Nachdem Bundespolizisten am Siegener Bahnhof einer augenscheinlich betrunkenen Frau zur Hilfe kamen, wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Als "Dankeschön" schlug sie während der Fahrt zum Krankenhaus auf ihre Helfer ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.12.2017

Laut der Polizei wurde am Dienstagabend eine junge Frau im Siegener Bahnhof mit einer stark blutenden Nase angetroffen. Ein am Bahnsteig befindlicher Lokführer gab an, bereits einen Rettungswagen gerufen zu haben.

Ihre Begleiterin erzählte, dass sie zuvor auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein getrunken hatten und ihre 20-jährige Freundin gestürzt war. Als die Sanitäter die betrunkene sowie verletzte Frau ins Krankenhaus bringen wollten, verhielt sie sich äußerst aggressiv.

Somit begleiteten die Bundespolizisten die Verletzte in den Rettungswagen. Ohne Vorwarnung schlug und trat die aggressive Frau nach einem der Sanitäter. Des Weiteren griff sie einen Bundespolizisten an, indem sie ihn mehrfach gegen das Schienbein trat.

Erst im Krankenhaus konnte sie beruhigt werden. Nach eigenen Angaben hatten die Beamten wiederholt der jungen Frau erklärt, dass ihr lediglich geholfen werden sollte. Letztendlich leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.