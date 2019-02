10.02.2019 Bad Oeynhausen. Eine Geisterfahrerin auf der Autobahn 2 hat in der Nacht zu Sonntag mehrere Streifenwagen der Polizei auf den Plan gerufen. Die Frau stand unter Alkoholeinfluss.

Geschätzte 27 Kilometer ist eine betrunkene Falschfahrerin auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen. „Mehrere Streifenwagen der Autobahnpolizei Bielefeld und der angrenzenden Polizeibehörden waren im Einsatz, um das Fahrzeug zu stoppen“, teilte die Polizei mit.

Glücklicherweise konnte der Wagen der 40-Jährigen in der Nacht zu Sonntag am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen unfallfrei gestoppt werden. Da die Frau deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihr der Polizei zufolge eine Blutprobe entnommen.

Erst am Freitagabend war es in Bayern zu einem ähnlichen Fall gekommen: Dort fuhr ein betrunkener 71-Jähriger laut Polizei mit seinem Wagen auf der Autobahn 7 rund 30 Kilometer in die falsche Richtung. Mindestens 20 Verkehrsteilnehmer mussten zum Teil riskant ausweichen. Verletzt wurde auch in diesem Fall niemand. (dpa)