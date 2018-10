Der Kererū ist Vogel des Jahres in Neuseeland.

Foto: Tourism New Zealand/Cinzia Jon/dpa

WELLINGTON. Der Kererū ist Neuseelands Vogel des Jahres 2018. Eine Naturschutzgruppe bezeichnet die Taube als "ungeschickt, betrunken, gefräßig und glamourös".

Kererū: Was wie ein ausgefallener Cocktail klingt, ist Neuseelands neuer König unter den Vögeln und hat in der Tat mit ordentlich Alkohol zu tun. Die Taube, die zum Vogel des Jahres der Insel gewählt wurde, schaut nämlich regelmäßig zu tief ins Glas - quasi eine Schnapsdrossel gefangen im Körper einer Taube.

"Ungeschickt, betrunken, gefräßig und glamourös", beschreibt die Naturschutzgruppe Royal Forest and Bird Protection Society das auch als Maori-Fruchttaube bekannte Tier, das eine Schwäche für am Boden liegende Beeren, Früchte und Trauben hat. Nach der Schlemmerei erhalten die Vögel allerdings regelmäßig die Quittung - die nun im Bauch der Tauben gärenden Früchte versetzen sie in einen tiefen Rausch. Der Kererū torkelt über Wiesen und die, die es noch auf einen Baum geschafft haben, fallen betrunken wieder runter.

Immer wieder müssen einzelne Tiere zur Ausnüchterung in Tierkliniken. "Sie kommen so betrunken, mehr geht gar nicht", sagte Tierarzt Robert Webb einst dem "New Zealand Harald". Für das Ökosystem Neuseelands leisten die Vögel übrigens einen wichtigen Beitrag: Sie sind die einzigen Vögel, die groß genug sind, um die Früchte Karaka, Miro, Tawa und Taraire zu verspeisen und deren Samen zu verteilen.

In der tierischen Welt der Alkoholfreunde ist der Kererū nicht allein. Auch die Primatengattung der Meerkatzen gönnt sich gerne das ein oder andere alkoholische Getränk. Wer schon einmal auf der Karibik-Insel St. Kitts im Urlaub war, der kann davon ein Lied singen. Kurz am Strand nicht aufgepasst, schwupps ist der Drink weg. Besonders dreiste Meerkatzen sollen sie den Urlaubern sogar aus den Händen reißen. Ja ja, der Alkohol - er lässt auch das ein oder andere Tier die gute Erziehung vermissen.