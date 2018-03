Betrunkene Männer krachen mit Auto gegen Baum

11.03.2018 Steinfurt. Zwei Betrunkene sind in Steinfurt mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. Welcher der beiden Insassen - ein 21-Jähriger und ein 26-Jähriger - den Wagen fuhr, war noch nicht eindeutig geklärt, wie die Polizei mitteilte. Der 26-Jährige soll einen Alkoholwert über einem Promille gehabt haben. Rettungswagen brachten die beiden Männer aus Borghorst mit Kopfverletzungen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 11 500 Euro. Unklar war noch, warum der Wagen in der Nacht auf Sonntag von der Straße abkam.