Festnahme von vier Verdächtigen

31.12.2018 Amberg. Zwölf Menschen sind am Samstagabend mutmaßlich durch eine Gruppe betrunkener Asylbewerber verletzt worden. Die Polizei konnte die zunächst flüchtigen Verdächtigen noch im Laufe desselben Abends festnehmen. Nun wird gegen die Männer wegen Körperverletzung ermittelt.

Nach den Angriffen auf Passanten im bayerischen Amberg sind vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Eine Ermittlungsrichterin erließ am Sonntagabend Haftbefehl gegen die vier Beschuldigten im Alter von 17 bis 19 Jahren, wie die Polizeiinspektion Amberg mitteilte. Die Männer aus Afghanistan, Syrien und dem Iran kamen in verschiedene Gefängnisse.

Den Angaben zufolge standen die Tatverdächtigen unter Alkoholeinfluss, als sie am Samstagabend in der Stadt in der Oberpfalz insgesamt zwölf Menschen attackierten und verletzten. Ein 17-Jähriger wurde wegen einer Kopfverletzung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Die Angreifer konnten zunächst fliehen, wurden dann aber im Laufe des Samstagabends festgenommen. Gegen sie wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks kamen die vier Asylbewerber nicht aus Amberg. Einer lebe in Auerbach, einer in Regensburg, die beiden anderen hätten keinen festen Wohnsitz. (afp)