Betrunken im Klettergarten: Mann stürzt in die Tiefe

25.03.2018 Oberhausen. Ein Mann ist in Oberhausen betrunken auf einen Klettersteg eines Hochseilgartens geklettert und abgestürzt. Der 28-Jährige erlitt am Samstag schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann war nachmittags mit zwei Freunden unterwegs, als er auf die Idee kam, den Steg zu erklimmen. Die Begleiter riefen nach dem Unglück den Rettungsdienst. Ein Fremdverschulden schien ausgeschlossen, wie die Polizei mitteilte.