Betrunken im Auto zur Polizei: Führerschein einkassiert

09.08.2017 Mönchengladbach. Eine 79-Jährige ist in Mönchengladbach am Steuer zur Polizeiwache gefahren und im letzten Moment von einer Beamtin am Wegfahren gehindert worden. Nach Polizeiangaben von Mittwoch war die betagte Frau zunächst von sich aus auf die Wache gekommen. Im Gespräch habe die Beamtin bemerkt, dass die 79-Jährige alkoholisiert gewesen sei. Dessen ungeachtet stieg die Besucherin den Angaben zufolge anschließend vor den Augen der Polizistin wieder in ihr Auto und startete den Motor. Die Beamtin sprang raus und hinderte die 79-Jährige am Wegfahren. Es stellte sich heraus, dass die Frau bereits mit dem Auto zur Wache gefahren war. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.