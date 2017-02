Lachende Kölnarena

Köln. 20 Jahre lang war Bernd Stelter fester Bestandteil der "Lachenden Kölnarena". Seit vergangenem Freitag ist damit Schluss. Stelter wurde aus dem Programm gestrichen.

Von Simon Bartsch, 13.02.2017

Nicht nur unter den Karnevalisten ist Bernd Stelter eine bekannte Größe. Der Wahl-Bornheimer trat bereits in diversen TV-Formaten auf - als Gast, aber auch als Moderator. Und dennoch: Gerade im Rheinland kennt man ihn von der Bühne. Zunächst als "Werbefachmann". Doch auch Songs wie "Drei Haare auf der Brust" findet man auf zahlreichen Karnevals-Samplern. 20 Jahre war Stelter zudem fester Bestandteil der "Lachenden Kölnarena". Damit ist vorerst Schluss. Der Veranstalter Eberhard Bauer-Hofner hat den 55-Jährigen vorerst aus dem Programm gestrichen und will auch künftig ohne Stelter planen. "Ich kann Ihnen sagen, dass Herr Stelter die Auftritte bei der Lachenden Kölnarena immer sehr genossen hat", heißt es von Stelters Büro, der agentur ahrens. "Leid tut es Herrn Stelter für die Gäste. Er hatte schöne 20 Jahre bei der Lachenden Kölnarena. Dieser Abschnitt ist nun leider vorbei."

Stelter sollte am Freitag bei der lachenden Kölnarena auftreten. Da das Program ein wenig Verzug geraten war, drohte der Auftritt mit einer weiteren gebuchten Veranstaltung zu kollidieren. "Wir haben einen Vertrag über die Auftrittszeit von 20.45 Uhr und um 20.55 Uhr stand Marc Metzger noch auf der Bühne", schreibt die agentur ahrens auf Nachfrage. "Bernd Stelter kontaktierte die Folgeveranstaltung, ob sie pünktlich ist oder vielleicht auch im Verzug ist. Leider war sie in dem Fall pünktlich. Somit musste Bernd zu seinem Bedauern leider zum nächsten Termin fahren, da dieser sonst in Gefahr gewesen wäre. Es ist ein im Karneval absolut übliches Prozedere. Man versucht es zu vermeiden aber manchmal gelingt dies nicht."

Die Veranstalter deuten auf Nachfrage auf einen aktuelle Facebook-Post hin. "Der Auftritt von Bernd Stelter sollte dann um 20.51 Uhr stattfinden. Um 20.52 Uhr teilte uns der Künstler dann bereits mit, nicht länger warten zu können, da er nun zur ARD-Fernseh-Sitzung in den Gürzenich müsse", heißt es in den sozialen Medien. "Sein Auftritt bei uns hätte vier Minuten später als geplant stattfinden können, was bei der Größe der Veranstaltung eine ganz normale Verschiebung darstellt. Obwohl der Auftritt von Bernd Stelter im Gürzenich erst für 21.35 Uhr vorgesehen war, verließ er bereits um 20.54 Uhr die Arena." Die kommenden neun Auftritte finden nun ohne Stelter statt, die Gage erhält er trotzdem.

Dass es zu Verzögerungen im Programm einer solchen Großveranstaltung kommt, ist nicht unüblich. "Gerade in der Hauptzeit rund um Karneval ist die Zeit immer knapp bemessen", erklärt Willi Baukhage, Vorsitzender der Vereinigung Bonner Karnevalisten. "In vielen Verträgen ist eine Regelung von zehn bis 15 Minuten Wartezeit festgehalten. Ich habe es erst einmal erlebt, dass eine Band wegen Zeitdruck nicht auftreten konnte. In der Regel wird so etwas unter Karnevalisten aber in einem Gespräch geklärt."

Ein klärendes Gespräch ist zurzeit wohl nicht vorgesehen. "Herr Bauer-Hofner hat uns telefonisch kontaktiert und uns im Nachgang per E-Mail über die Aufhebung schriftlich informiert. Seine Entscheidung stehe fest", teilt die agentur ahrens mit. Darauf lässt auch der Facebook-Post des Veranstalters schließen: "Wir danken ihm für seine Auftritte auf unseren Bühnen und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute!"