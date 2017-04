Berlin. Ein Berliner verglich seinen Lotto-Schein vom Euro-Jackpot, mit über 60 Millionen Euro im Jackpot, mit den Angaben im Berliner Kurier und wähnte sich im Glück. Leider hatte das Blatt die Zahlen von der vorherigen Woche abgedruckt.

Von Hannah Pfundt, 21.04.2017

Jens Neumann und seine Mutter konnten ihr Glück kaum fassen, als sie am 1. April die Lottozahlen verglichen. Ihr Schein für den Eurojackpot, der 60 Millionen Euro beinhaltete, stimmte genau mit den angegebenen Zahlen im Berliner Kurier überein.

Leider währte ihre Freude nur kurz, denn dem Blatt war eine Panne unterlaufen: Es waren die Lottozahlen der letzten Woche abgedruckt worden. Genau diese hatte die Familie Neumann getippt.

Gegenüber radioBerlin erklärte der verhinderte Millionär aus der Stadtrandsiedlung Malchow: "Unsere Familie hatte noch nie viel Glück im Leben und da habe ich mir gedacht, warum sollten wir mal Glück haben."

Am Mittwoch kam dann ein Entschuldigungsschreiben vom Berliner Kurier, der allerdings nur knapp verlauten lässt, dass solche Fehler vorkommen und deshalb die Angaben immer ohne Gewähr seien. Seine Mutter Hiltrud habe für den erlittenen Schock jedoch keinen Blumenstraß erhalten, so Jens Neumann. Sie sei nun für einige Tage an die Nordsee gefahren, um sich zu erholen.