Glitzerfolie nicht zugelassen

Berlin. Kein Fahrzeugschein und keine Zulassung für die verwendete goldene Karosseriefolie - ein auffälliger Glitzer-Lamborghini wurde von der Berliner Polizei am Mittwoch am Potsdamer Platz stillgelegt.

Von Dierk Himstedt, 12.04.2018

Ein echter Hingucker ist in Berlin von der Polizei an der Weiterfahrt gehindert worden. Der mit einer goldenen Folie beklebte Sportwagen im Wert von etwa einer halben Millionen Euro fiel den Beamten am Potsdamer Platz in der Leipziger Straße, Ecke Wilheilmstraße, auf. Nach Überprüfung der Fahrzeugdaten stellten sie schnell fest, dass die verwendete Karosseriefolie keine Zulassung hat. Begründung: Sie behindere andere Verkehrsteilnehmer, weil sie diese blenden könne. Das berichtete der Sender rbb24 am Mittwoch.

Zudem muss sich der Fahrzeughalter auf Bußgelder wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten einstellen. Es geht um das Fehlen des Fahrzeugscheins und die falsche Anbringung des Kennzeichens im Fahrzeuginnenraum. Der Glitzer-Lamborghini wurde von der Polizei bis auf weiteres aus dem Verkehr gezogen und auf einem Privatgelände abgestellt.

Was für ein Blender: Die @polizeiberlin hat in der Nacht einen goldenen Lamborghini am Potsdamer Platz gestoppt. Der Glitzerflitzer war zu golden für die StVO. https://t.co/MVluDtUWer pic.twitter.com/Fwig4cTvAT — rbb|24 (@rbb24) 11. April 2018

Die Aktion hat in der Folge im rbb-Forum zur Online-Meldung zum Teil zu amüsierten Kommentaren geführt. "Die meisten Girls stehen drauf!" kommentierte "Frank". Und "Timo" berichtet: "Ich habe das Auto am Tempelhofer Damm gesehen. Der Fahrer hat sich dauernd umgeguckt, ob auch wirklich alle Leute das Auto anschauen."