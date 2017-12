Twitter-Aufreger

Berlin. Eine schwere ungewöhnliche Verletzung eines Taxi-Fahrgastes hat zu einem skurrilen Twittersturm geführt. Ein Mann saß mit einem stark blutenden Arm ohne Hand in dem Taxi.

Von Dierk Himstedt, 01.12.2017

Zwei Streifen der Berliner Polizei waren am Donnerstagabend, 30. November, an den Nollendorfplatz zu einem Taxi gerufen worden, weil ein Fahrgast an einem Arm stark blutete. Der Grund für die Blutungen: Dem Mann fehlte eine Hand. Mit einem Rettungswagen der Feuerwehr wurde er umgehend in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizeistreife versuchte unterdessen, die fehlende Hand zu finden.

Schließlich wurden die Beamten fündig. Die abgetrennte Hand befand sich in einem öffentlichen Mülleimer. Wie sie dort hingelangte ist zur Zeit noch offen. Damit nicht genug, hat sich nach Einstellen einer Twitter-Meldung der Berliner Polizei zum Sachverhalt ein skurriler Twittersturm entwickelt. Da werden "Scherze" und Wortspiele zu der schweren Verletzung getweetet und einige fragwürdige Kommentare abgegeben. Allerdings gibt es auch angemessene Kommentare wie "Schnelle Genesung dem Verletzten.