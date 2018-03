Bonn. Schnell ein Schnappschuss von einer Sehenswürdigkeit und dieses Foto bei Instagram hochladen. Ein häufiges Vorgehen für Touristen. Laut dem neuen Hertz Travelgram-Guide liegt die deutsche Hauptstadt unter den Top Five.

20.03.2018

Woran kann man Touristen am besten Erkennen? Richtig, am Fotoapparat. Ein Schnappschuss von möglichst allen Sehenswürdigkeiten, ein Selfie davor und dann noch eine Nahaufnahme von einem schönen Detail. So entstehen viele Fotos von vielen Orten auf der Welt, die auch häufig auf Instagram gepostet werden.

Doch welche Stadt und welches Wahrzeichen werden am häufigsten in dem sozialen Netzwerk per Hashtag markiert? Zu seinem 100. Geburtstag hat sich die Autovermietung Hertz Europe mit dieser Frage beschäftigt und eine neue Studie veröffentlicht. Nach dieser liegt London mit mehr als 90,9 Millionen Post auf Platz eins, dicht gefolgt von Paris (76,9 Mio.) und Barcelona (34,9 Mio.).

Berlin belegt mit 26,7 Millionen Post Rang fünf des Travelgram-Guides. Besonders attraktiv in der deutschen Hauptstadt sind für Instagrammer die Berliner Mauer (577.231), der Alexanderplatz (359.541) sowie der Fernsehturm (337.742), die East Side Gallery (271.431) und der Reichstag (202.808).

In London fotografieren die Menschen am liebsten den Big Ben (2,7 Mio.), das London Eye (2,2 Mio.) und die Tower Bridge (1,4 Mio.). Das klingt nach sehr vielen Touristen und vor allem sehr vielen Fotos.