Umstrittenes Projekt

22.08.2018 Berlin. In Berlin soll rund um ein Stadtviertel am Boulevard Unter den Linden die Berliner Mauer wieder aufgebaut werden. Bei dem umstrittenen Projekt ist auch Regisseur Tom Tykwer beteiligt.

Ein geheimes Kunstprojekt, bei dem in Berlin mit dem Bau einer Mauer eine Diktatur nachgespielt werden soll, sorgt weiter für Wirbel. Wie die dpa am Mittwoch erfuhr, ist der Filmemacher Tom Tykwer („Lola rennt“) mit seiner Firma X Filme an dem internationalen Projekt beteiligt.

Zusammen mit der verantwortlichen Produzentin Susanne Marian (Phenomen Berlin) und dem Berliner Festspiele-Intendanten Thomas Oberender will er am kommenden Dienstag (28. August) die Pläne erläutern. Der Initiator, der russische Regisseur Ilya Khrzhanovsky, nimmt an dem Termin nicht teil. Er äußere sich nie in der Öffentlichkeit, hieß es.

Bei dem Projekt „Dau“ soll vom 12. Oktober bis 9. November ein ganzes Straßenviertel am Boulevard Unter den Linden mit einer rekonstruierten Berliner Mauer abgesperrt werden. Nach einem Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg müssten Besucher wie in einem Erlebnispark Eintritt zahlen, Anwohner bekämen einen Dauerausweis. Die Pläne sind demnach Teil des europäischen Film- und Performanceprojekts „DAU“ des russischen Regisseurs Ilya Khrzhanovsky. Offizieller Veranstalter in der Bundeshauptstadt sind die Berliner Festspiele.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) steht einem symbolischen Wiederaufbau der Mauer im Rahmen eines Kunstprojektes grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Als ihm das Kunstprojekt vor anderthalb Jahren vorgestellt wurde, sei von Anfang an klar gewesen, dass es viele kritische Diskussionen auslösen wird, sagte Müller am Dienstag in Berlin. „Unterm Strich fand ich es aber gut“, weil es die dramatische Teilungssituation vor Augen führen wolle. Gezeigt werden könne insbesondere der jüngeren Generation, was Abschottung und Abgrenzung bedeuten.

Allerdings sind für das Projekt umfangreiche Genehmigungen nötig, die erst letzte Woche beim zuständigen Bezirksamt eingingen. Am Dienstag teilte die Behörde mit, sie habe sich mit den verschiedenen zuständigen Verwaltungen darauf verständigt, bis zum 30. August die dringendsten Fragen zur Durchführung und mögliche Probleme zu benennen. (dpa/epd)