Ursache unklar

25.02.2018 Leicester. Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet zu meiden: In Leicester kam es am Sonntagabend zu einer schweren Explosion in einer Einkaufsstraße. Zunächst ist die Ursache der Explosion noch unklar.

In der mittelenglischen Stadt Leicester hat sich am Sonntagabend Berichten zufolge eine Explosion ereignet. Die Polizei sprach von einem „schweren Vorfall“ und rief die Bevölkerung auf, das betreffende Gebiet nahe der Innenstadt zu meiden. „Alle Rettungskräfte“ seien derzeit im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung der Leicestershire Police auf Twitter.

Auf Fotos waren Flammen zu sehen, die aus einer Reihe von Gebäuden in einer Einkaufsstraße mit zweigeschossigen Häusern schlugen. Ob Menschen bei dem Vorfall zu Schaden kamen, war zunächst ebenso unklar wie die Ursache der Explosion. Augenzeugen berichteten über einen lauten Knall und eine heftige Erschütterung. Twitternutzern zufolge soll ein Gebäude eingestürzt sein, in dem sich ein kleiner polnischer Supermarkt befunden haben soll. (dpa / general-anzeiger-bonn.de)

19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.