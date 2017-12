Bergung des verunglückten Zugs in Meerbusch hat begonnen

06.12.2017 Meerbusch. Die Deutsche Bahn hat damit begonnen, die beiden verunglückten Züge vom Gleis in Meerbusch bei Neuss zu bergen. "Dabei ist ein schwerer Notfallkran im Einsatz", teilte die Bahn am Mittwoch mit. Erst wenn die Arbeiten abgeschlossen seien, lasse sich beurteilen, welche Schäden an der Infrastruktur entstanden seien. Dann könne auch entschieden werden, wann die Strecke wieder in Betrieb genommen werden könne. Probleme bereitete unter anderem die zerstörte und in Teilen herabhängende Oberleitung. Der Zugbetreiber National Express und die Deutsche Bahn rechnen mit längeren Bergungsarbeiten. Bei dem Zusammenstoß waren nach Angaben der Bundespolizei etwa 50 Menschen verletzt worden.