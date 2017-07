Unkrautvernichtungsmittel im Eis

Bonn. Der Test einer Eiskreme hat etwas Erschreckendes nachgewiesen: In zehn von elf Proben des Eis "Ben & Jerry´s" wurde Glyphosat oder ein Zwischenprodukt des Stoffes nachgewiesen. Beide Stoffe gelten als gesundheitsgefährdend.

Von Katharina Hamann, 26.07.2017

Laut einer Mitteilung der amerikanischen Organic Consumers Association (OCA) ist bei Tests der Eiskreme der Marke "Ben & Jerry´s" Glyphosat nachgewiesen worden. Das Mittel wird in Unkrautvernichtungsmitteln verwendet und soll stark gesundheitsgefährdend sein. Das kalifornische Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) hatte Glyphosat erst Anfang Juli auf die Liste der Krebs erregenden Stoffe aufgenommen.

Bei 10 von 11 getesteten Proben wurde das Mittel oder das Zwischenprodukt AMPA nachgewiesen. Dabei wurden folgende Sorten getestet: Peanut Butter Cup, Peanut Butter Cookie, Vanilla, Cherry Garcia, Phish Food, The Tonight Dough, Half Baked, Chocolate Fudge Brownie, Americone Dream und Chocolate Chip Cookie Dough. Dabei war Cherry Garcia als einzige getestete Sorte nicht mit Glyphosat oder AMPA verunreinigt.

Obwohl die Mengen der Verunreinigung an sich nicht ausreichen, um gesundheitsgefährdend zu sein, weist die OCA darauf hin, dass es kein "sicheres Level an Glyphosat" in Lebensmitteln gebe. Wie "Ben & Jerry´s" auf Anfrage des General-Anzeigers hin mitteilte, sind deutsche Produkte nicht betroffen. Ein offizielles Statement soll bald folgen.

Das OCA ruft nun in einer Mitteilung den Hersteller auf, bei der Produkt-Herstellung auf ausschließlich organische Inhaltstoffe umzusteigen. Zudem kritisierte der Leiter des OCA, dass die Marke mit seiner Natürlichkeit werbe, wenn diese jedoch durch die Tests negiert worden sei.