Kurioser Vorfall in Neuseeland

Totenkopfaffen haben einen Mann in Neuseeland verprügelt.

Wellington. Ein 23-jähriger Neuseeländer hat Anfang des Jahres versucht, ein Totenkopfäffchen aus einem Zoo zu klauen, um es seiner Freundin als Geschenk zu überreichen. Das ließen sich die Tiere nicht gefallen.

Von Joshua Bung, 14.09.2018

Es sollte ein romantisches Geschenk für seine Freundin werden, doch der geplante Affenklau eines 23-jährigen Neuseeländers ging ordentlich schief.

Wie der New Zealand Herald berichtet, brach der extrem bekiffte Mann (Zitat: "I was high as a kite") ins Affengehege ein. Doch statt ein Äffchen für seine Freundin zu ergattern, steckte er eine Tracht Prügel ein. Jetzt stand er vor Gericht.

Der 23-Jährige trug beim Kampf mit den Affen mehrere Verletzungen davon, und zog sich ein gebrochenes Bein, zwei kaputte Zähne, einen verstauchten Knöchel und Prellungen am Rücken zu.

Was im Detail in der Nacht im Totenkopfaffen-Gehege passiert ist, weiß zwar niemand. Fakt ist aber: Bei Tagesanbruch waren die Affen verstört und zwei von ihnen verletzt.

Der neuseeländische Richter verurteilte den vorbestraften Mann zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten - weil er das Leben der Affen gefährdet habe.