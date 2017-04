Bekannter misshandelt Pflegebedürftigen: Haftstrafe

27.04.2017 Aachen. Erst hat er einen 91-jährigen Mann gepflegt, dann überfallen und mit einem Elektroschocker bis zur Bewusstlosigkeit traktiert - nun ist der Täter in Aachen zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die Richter des Landgerichts verurteilten den 50-Jährigen nach Angaben eines Gerichtssprechers wegen gefährlicher Körperverletzung, mangels Beweisen aber nicht wegen Raubes.

Der Verurteilte hatte sich bis kurz vor der Tat um das spätere Opfer gekümmert und dafür auch Pflegegeld erhalten. Der alte Mann erlitt bei dem Überfall eine Gehirnerschütterung, Prellungen und Blutergüsse und lag hilflos hinter der Wohnungstür.

In dem Prozess sei dem Täter nicht nachgewiesen worden, dass er etwas habe mitgehen lassen, obwohl viel Geld in der Wohnung gewesen sei, sagte Gerichtssprecher Daniel Kurth am Donnerstag. Möglicherweise habe der Täter mit Gewalt versucht, die PIN-Nummern der schon vorher gestohlenen EC-Karten von dem Opfer zu erfahren, hieß es demnach in der Urteilsbegründung. Der Täter hatte nach der Tat vergeblich versucht, mit den EC-Karten Geld abzuheben. (dpa)