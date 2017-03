Foto: Screenshot Facebook "Front Street Animal Shelter - City of Sacramento"

San Francisco. Mit zehn Jahren wurde bei Quinn Scharn eine schwere Krankheit festgestellt. Dem Jungen musste das Bein amputiert werden. Nun scheint er sein Glück gefunden zu haben - auch dank eines dreibeinigen Hundes.

Von Alexander Hertel, 07.03.2017

Diese beiden verbindet eine ganz besondere Freundschaft: Auf der einen Seite ein Junge, der an einer schweren Krankheit litt. Und auf der anderen Seite ein Hund, der mit nur drei Beinen in einem Tierheim lebte. Der San Francisco Chronicle und das Tierheim von Sakramento erzählen von der rührenden Geschichte des zwölfjährigen Quinn Scharn und seines Hundes Logan aus Sakramento.

Diese begann, als Quinn zehn Jahre alt war. Sein Knie fühlte sich plötzlich nicht so gut an. Er ging zu seiner Mutter, die mit ihm schließlich zum Arzt fuhr: Dann die bittere Diagnose: Der Junge leidet an Osteosarcoma, einem Knochentumor, auch unter Knochenkrebs bekannt. Die Ärzte mussten ihm im Laufe der Behandlung das Bein bis zur Hüfte amputieren.

Als er nach der schweren Operation aus der Narkose aufwachte, soll er dem Bericht zufolge gesagt haben: "Ich möchte einen Hund mit drei Beinen". Die Suche begann und nach fast zwei Jahren wurde die Mutter schließlich Anfang März dieses Jahres fündig: Auf der Homepage eines Tierheims in Sakramento sah sie den dreibeinigen Hund Logan.

Also fuhren Mutter und Sohn in das Tierheim - und kamen mit Logan zurück. Sie adoptierten den Hund, der mittlerweile bei ihnen zu Hause lebt und "Teil der Familie" ist, wie der San Francisco Chronicle die Mutter zitiert.

Für den mittlerweile zwölfjährigen Quinn gibt es aber noch eine weitere gute Nachricht: Nach Monaten konnten die Ärzte ihm mitteilen: Der Krebs ist weg.